Bei Rot Straße überquert: Zwölfjährige in Innsbruck von Auto erfasst

Innsbruck – Ein Mädchen wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck schwer verletzt. Ein Autolenker war gegen 18.25 Uhr auf der Prinz-Eugen-Straße in Richtung Süden unterwegs. Bei Kärntner Straße fuhr er laut Polizei bei Grünlicht in die Kreuzung ein. In diesem Moment überquerte die Zwölfjährige auf dem Schutzweg die Straße. Doch die Fußgängerampel zeigte Rot.