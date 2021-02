Raub in Innsbruck: Täter schlugen 38-Jährige ins Gesicht und stahlen Bargeld

Innsbruck – Eine 38-jährige Frau wurde am Sonntagabend in Innsbruck überfallen, berichtet die Polizei. Zwei Männer hielten sie zwischen 20.30 und 21 Uhr am Innradweg Höhe Aussichtsplattform Tiflisbrücke (Sillzwickl) gewaltsam fest und beraubten sie um einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.