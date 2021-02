Absage zum WM-Auftakt: Neuschnee in Cortina als Spielverderber

Cortina d'Ampezzo – Das erste Rennen der alpinen Ski-Weltmeisterschaften im italienischen Cortina d‘Ampezzo an diesem Montag wurde wegen heftigen Schneefalls in der Nacht abgesagt. Das teilte der Weltverband Fis am Montagmorgen mit. Geplant war zum Auftakt der Titelkämpfe in Italien die Kombination der Damen. Dessen Reihenfolge war wegen des Wetters am Sonntag bereits getauscht worden. Um 11.00 Uhr hätte der Slalom, um 14.30 Uhr der Super-G stattfinden sollen. Einen neuen Termin für das Rennen gibt es noch nicht. (TT.com)