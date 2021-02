Mindestens 125 Vermisste nach Gletscherabbruch im Himalaya

Lucknow – Nach einer von einem Gletscherabbruch im Himalaya ausgelösten Sturzflut in Nordindien gelten mindestens 125 Menschen weiter als vermisst. Etwa 400 Soldaten würden zur Rettung in den abgelegenen Bergen eingesetzt, erklärte der nationale Katastrophenschutz am Montag. Die Suche werde weitere 24 bis 48 Stunden andauern.