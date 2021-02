Sturzflut in Indien: Mindestens 15 Tote und mehr als 160 Verletzte

Lucknow – Nach einer massiven Sturzflut in Indien ist die Opferzahl auf mindestens 15 Tote und mehr als 160 Verletzte gestiegen. Ein riesiger Gletscher war Sonntagfrüh von einem Berg in den Himalayas abgebrochen und in einen Fluss gestürzt. "Alles wurde weggeschwemmt, Menschen, Vieh und Bäume", berichtete ein Augenzeuge des nahegelegenen Dorfes Raini.