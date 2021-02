AK-Präsident Erwin Zangerl: Anschober hat Situation nicht mehr im Griff

Innsbruck – Tirols Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl (VP) erwartet sich in den nächsten Stunden endlich eine Entscheidung von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne), wie es in Tirol weitergeht. "Es kann doch nicht sein, dass die Arbeitnehmer in Tirol oder im Bezirk Schwaz nicht wissen, ob sie am Nachmittag oder morgen noch zur Arbeit gehen können. Anschober hat die Situation nicht mehr im Griff", kritisiert Zangerl im Gespräch mit der TT.