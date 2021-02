Mehr Kontrollen, Tests und Antigen-Test fürs Skifahren: Tirol legt Maßnahmen vor

Innsbruck – Fieberhaft soll am Sonntag zwischen Land Tirol und Bund verhandelt worden sein, wie man mit dem Auftreten der südafrikanischen Corona-Variante in Tirol umgehen soll. Die Verhandlungen wurden vertagt. Montagfrüh wurden sie fortgesetzt. Am Montagvormittag legte das Land Tirol dann einen Maßnahmenkatalog vor.

Die Landesregierung habe sich auf dieses "umfassende" Maßnahmenpaket geeinigt und alle im Landtag vertretenen Parteien informiert. „Die aktuelle Lage in Tirol ist zweigeteilt: Einerseits sinken derzeit die Infektionszahlen, wodurch Tirol bei der 7-Tages-Inzidenz aktuell besser liegt als der Österreich-Schnitt. Andererseits sind wir österreichweit mit einer zunehmenden Häufung an Mutationsfällen konfrontiert. Im Osten Österreichs breitet sich aktuell die britische Mutationsvariante aus, bei uns in Tirol sind es größtenteils südafrikanische Mutationsfälle“, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter in einer Stellungnahme.