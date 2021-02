Jugendliche gerieten bei Klettertour in Haiming in Bergnot

Haiming – Ein 16-Jähriger und eine 15-Jährige aus dem Oberland unternahmen am Montagnachmittag eine Klettersteigtour im Bereich der Geierwand in Haiming. Im oberen Drittel des Klettersteigs beschlossen sie umzukehren, weil es schon recht spät war. Gegen 17.30 Uhr seilten sie sich mit einem 50-Meter-Seil senkrecht ab. Allerdings gerieten sie dabei in unwegsames, steiles Gelände und kamen nicht mehr weiter.