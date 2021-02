TT-Kommentar: Wie viel Spitzensport verträgt der Spitzensport?

Falls Sie es vor lauter Testen übersehen, überhört bzw. überlesen haben sollten: NFL-Superstar Tom Brady hat in der Nacht auf Montag zum siebenten Mal die Super Bowl, den Heiligen Gral des American Football, gewonnen. Nahezu zeitgleich – und Corona-bedingt mit zweiwöchiger Verspätung – ist Dominic Thiem siegreich in die Australien Open gestartet. Die in der Nacht zuvor in Cortina d’Ampezzo eröffnete alpine Ski-Weltmeisterschaft startete gestern mit einer Absage und einer Verschiebung, um heute einen neuen Anlauf zu nehmen. Und gestern Abend spielten sich die Münchner Bayern bei der Club-WM in Katar (Nein, hier geht es nicht um die Kohle) ins Finale. So weit, so vorhersehbar.