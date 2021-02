BAWAG büßte 2020 mehr als ein Drittel Gewinn ein

Die Zentrale der BAWAG in Wien.

"2020 war ein Jahr wie kein anderes und wird viele Aspekte unseres Lebens neu definieren", sagte BAWAG-Chef Anas Abuzaakouk am Dienstag. Auch das heurige Jahr werde durch die Coronakrise geprägt sein, vor allem für das zweite Halbjahr 2021 rechnet die Bank jedoch mit dem "Beginn der Normalisierung" der wirtschaftlichen Aktivitäten, hieß es im Ausblick. Für die BAWAG selbst wird für das laufende Jahr ein Wachstum der Erträge um rund zwei Prozent erwartet.

Weiters rechnet die Bank mit einer Reduktion der Risikokosten. Die Reserven für erwartete Kreditausfälle (expected credit loss/ECL) für 2020 seien auf Basis des schwerwiegendsten Szenarios der EZB für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gebildet worden. Dieses stellte sich jedoch als zu pessimistisch heraus. Dennoch wurden bisher keine Vorsorgen aufgelöst, sondern die Überschüsse in Höhe von 38 Mio. Euro in Form von "Management-Overlays" in dem Posten behalten.