Österreichische Physiker suchen tief im Berg nach Dunkler Materie

Mit zahlreichen verschiedenen Ansätzen wurde in den vergangenen Jahren versucht, Dunkle Materie nachzuweisen – bisher erfolglos. Einzig das Experiment "Dark Matter" (DAMA) in den Laboratori Nazionali del Gran Sasso liefert seit 20 Jahren ein Signal, das auf Dunkle Materie hindeutet, bisher aber noch nie anderweitig bestätigt werden konnte.

Beim DAMA-Detektor geht man davon aus, dass sich die Erde auf ihrer Bahn durch die in der Galaxie verteilte Dunkle Materie bewegt. Dann hätte sie auf ihrem Weg um die Sonne im Sommer Dunkle Materie-Gegenwind und im Winter entsprechenden Rückenwind. "Ein Detektor auf der Erde sollte bei Gegenwind mehr Ereignisse messen als bei Rückenwind", erklärte Florian Reindl vom Institut für Hochenergiephysik (HEPHY) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Technischen Universität (TU) Wien in einer Aussendung. Tatsächlich liefern die aus Natriumiodid bestehenden Detektorkristalle von DAMA entsprechende jahreszeitliche Schwankungen im Signal.

Mit dem von italienischen, finnischen, deutschen und österreichischen Forschern geplanten Experiment COSINUS (Cryogenic Observatory for SIgnals seen in Next-generation Underground Searches) soll nun versucht werden, die Ergebnisse von DAMA zu bestätigen. Bei den COSINUS-Detektoren wird dabei ebenfalls Natriumiodid verwendet, um einen Vergleich der Ergebnisse zu ermöglichen.

Wird ein Atomkern im Natriumiodid von einem Teilchen der Dunklen Materie getroffen, so erwärmt sich der Kristall und leuchtet auf, was beides ausgelesen werden kann. Weil das Experiment so anfällig für Störungen ist, muss es extrem gut abgeschirmt werden. Deshalb wird COSINUS nicht nur unter 1.400 Meter Fels tief in einem Berg betrieben, sondern die Detektoren zusätzlich noch mit Wasser geschützt, "weil die natürliche Strahlung im Berg sonst eine Menge Interaktionen mit den Hüllen von Detektoratomen liefern würde".