Gut zu wissen: So bewegen Sie sich sicher in Internet und Social Media

"Insgesamt ist der Umgang mit Sozialen Netzwerken reifer geworden", sagte ISPA-Generalsekretärin Charlotte Steenbergen. Drei von zehn Jugendlichen (29 Prozent) gaben bei der Erhebung im November 2020 an, sich regelmäßig mit den Privatsphäre-Einstellungen in Sozialen Netzwerken zu beschäftigen, immerhin weitere 35 Prozent achteten einmalig bei der Erstbenutzung auf ihre Sicherheit. Die Entscheidung welche Inhalte wo und für wen sichtbar sind, wird dabei immer bewusster getroffen.

Der Aktionstag „Safer Internet Day“ findet am 9. Februar zum 18. Mal statt. Auch heuer steht er unter dem Motto „Together for a better Internet“ – und in mehr als 170 Ländern ganz im Zeichen der Bewusstseinsbildung rund um die sichere Nutzung der digitalen Medien. AK Tirol und InfoEck informieren über Gefahren und Tipps für den richtigen Umgang im Netz.