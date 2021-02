Tokio ruft nach abfälligen Kommentaren von OK-Chef Mori Sondersitzung ein

Tokio – Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Tokio wird nach den abfälligen Kommentaren seines 83-jährigen Chefs Yoshiro Mori über Frauen und dem darauf folgendem Sturm der Entrüstung am Freitag eine Sondersitzung einberufen. Das berichtete der Sender "NHK" am Dienstag. Laut "Nikkan Sports" sei eine Diskussion, aber keine Absetzung geplant. Das Internationale Olympische Komitee bezeichnete Moris Aussagen als "absolut unangebracht".