„LICHTblicke & Wegweiser“ auf TT.com: Marianne Hengl im Gespräch mit „Bluatschink" Toni Knittel

Innsbruck – "Jammern nutzt nichts!" Ein Satz, der mehr als nur ein Stehsatz für Toni Knittel war. Denn für den "Bluatschink" war das Leben nicht so glücklich und strahlend. Wie er nach einer Krise den Glauben an sich selbst und zu alter Stärke zurückfand, erzählt der Lechtaler Musiker am Mittwoch um 18 Uhr im Gespräch mit Marianne Hengl.

Dann startet ihre neue Gesprächsreihe "LICHTblicke & Wegweiser". Der Obfrau von RollOn Austria ist es seit jeher ein großes Anliegen, Menschen mit ihren ganz speziellen Lebensgeschichten vor den Vorhang – sprich, auf die Bühne – zu holen. Sie will mit ihren Gästen positive Impulse und Botschaften die Mut machen aussenden – gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten.

Marianne Hengl spricht jeden Monat mit Menschen, die den großen Herausforderungen ihres Lebens standgehalten haben und so zum Vorbild – sprich zum Lichtblick – für viele werden könnten. So wird Toni Knittel im ersten Teil erzählen, wer ihm geholfen hat und was er aus den Tiefschlägen des Lebens gelernt hat. So dass er jetzt wieder felsenfest auf der Bühne und mitten im Leben stehen kann.