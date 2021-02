Kammerlander feierte im Hundertstelkrimi von Laas seinen 20. Weltcupsieg

Laas – Thomas Kammerlander hatte am Dienstag beim Hundertstelkrimi in Laas die Nase vorne. Mit 0,04 Sekunden Vorsprung auf die ex aequo Zweitplatzierten Michael Scheikl und Alex Gruber (ITA) feierte der Ötztaler seinen 20. Weltcupsieg. In der ewigen Bestenliste zog der Tiroler mit dem italienischen Doppelweltmeister Anton Blasbichler gleich. "Das bedeutet mir sehr viel. Im Schlussteil habe ich noch einmal den Tubo gezündet", sprach Kammerlander seinen Rückstand im oberen Streckenteil an.