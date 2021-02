Fliegerbombe in Lienz gefunden: Bahnhof gesperrt, Zugverkehr eingestellt

Die Fliegerbombe wurde am Dienstag bei Bauarbeiten am Bahnhof in Lienz entdeckt.

Lienz – Bei Bauarbeiten am Lienzer Bahnhof wurde am Dienstag gegen 14.30 Uhr eine Fliegerbombe gefunden. Die Gegend wurde großräumig abgeriegelt. Die Drautalstraße (B 100) ist zwischen dem Kreisverkehr in Lienz und jenem in Nußdorf-Debant gesperrt. Lkw wird empfohlen das Gebiet weiträumig zu umfahren, für Pkw besteht laut ÖAMTC eine örtliche Umleitung.