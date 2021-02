Zum zweiten Mal unter Anklage: Trump wird im Senat der Prozess gemacht

Washington – "Wenn ihr nicht wie verrückt kämpft, werdet ihr bald kein Land mehr haben": Mit diesen Worten stachelte der damalige US-Präsident Donald Trump am 6. Jänner seine Anhänger an. In einer 70-minütigen Rede wiederholte er seine – vielfach auch gerichtlich bestätigt falsche Behauptung – dass bei der US-Wahl im großen Stil betrogen worden sei. "Man gibt nicht auf, wenn Diebstahl dabei war. Unser Land hat genug. Wir werden uns das nicht gefallen lassen". Ansonsten "würdet ihr einen illegitimen Präsidenten haben", rief er seinen Unterstützern entgegen. "Das können wir nicht zulassen."