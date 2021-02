Winterjacke in Igls gestohlen: Frau gelang nach Diebestour die Flucht

Innsbruck/Igls – Quasi auf frischer Tat ertappt wurde am Dienstagvormittag eine Frau in Igls, als sie in einem Bekleidungsgeschäft eine Winterjacke mitgehen ließ. Als die Inhaberin den Diebstahl gegen 10.40 Uhr bemerkte, folgte sie der Unbekannten nach draußen.