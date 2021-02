Serena Williams locker eine Runde weiter, Andreescu überraschend out

Melbourne – Serena Williams qualifizierte sich am Mittwoch sicher für die dritte Runde der mit umgerechnet 45,05 Mio. Euro dotierten Australian Open. Die 39-jährige US-Amerikanerin, die in Melbourne den Grand-Slam-Rekord von Margaret Court (24 Titel) egalisieren möchte, besiegte die Serbin Nina Stojanovic in 69 Minuten mit 6:3,6:0. Sie trifft nun am Freitag auf die Russin Anastasia Potapowa.