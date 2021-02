Twitter: Nutzerzahl legte auch nach Trump-Rauswurf zu

San Francisco, Washington – Twitter will die Welt wissen lassen, dass der Dienst auch ohne Ex-Präsident Donald Trump bestens klarkommt. In diesem Jänner sei die Nutzerzahl schneller gewachsen als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre, betonte der Kurznachrichtendienst am Dienstag. Trumps Account war nach der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol Anfang Jänner auf unbestimmte Zeit gesperrt worden.