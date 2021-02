Fragen rund ums Stadtrad

Was ist das Stadtrad?

Das Stadtrad Innsbruck ist ein Leihradsystem, die Räder stehen rund um die Uhr und auch das ganze Jahr über zur Verfügung. Aktuell gibt es in der Stadt über 260 Räder im Winter und 360 Räder von Frühling bis Herbst an insgesamt 43 Standorten. Ausleihen kann die Stadträder jeder, der sich einmal registriert. Mit dem Stadtrad ist man unabhängig und umweltfreundlich unterwegs — vorbei an Staus und auch die lästige Parkplatzsuche fällt weg.