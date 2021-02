Gauder Fest 2021 abgesagt: "Nicht absehbar, ob es stattfinden dürfte"

Zell am Ziller – Auch 2021 wird es kein Gauder Fest in Zell am Ziller geben. Am Mittwoch gaben die Verantwortlichen die Absage des beliebten Frühlings- und Trachtenfests bekannt. "Die Durchführung einer so großen Veranstaltung mit insgesamt rund 30.000 Besuchern ist eine große Verantwortung. Dieser kommen wir nun mit der Absage nach", teilten die die Organisatoren des Gauder Festes – Robert Pramstrahler (Bürgermeister Zell am Ziller), Ferdinand Lechner (Obmann TVB Zell-Gerlos, Zillertal Arena) und Martin Lechner (Geschäftsführer Zillertal Bier) – in einer Aussendung mit.