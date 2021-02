Rendi-Wagner fordert Quarantäne für Tiroler Bezirke, Anschober verteidigt Strategie

Rendi-Wagner würde ein forscheres Vorgehen begrüßen. Für Tirol forderte sie am Mittwoch eine zumindest zweiwöchige regionale Quarantäne in besonders betroffenen Bezirken und Massentests.. Die "Muskelspiele und Machtkämpfe" Land gegen Bund müssten ein Ende haben. "Wir alle sind Tirol, wir alle sind Österreich."

Scharfe Kritik übte Rendi-Wagner auch am nach wie vor fehlenden Überblick über die Verbreitung der Corona-Mutationen in Österreich. Einen ersten Bericht darüber hatte die AGES am Dienstag erstellt. Dieser Bericht weist für Tirol bisher 162 Fälle der Südafrika-Mutation auf, in anderen Bundesländern nur vier. Veröffentlicht wurde der Bericht aber bis heute weder von der AGES noch vom Ministerium. Begründet wurde das zuletzt mit nach wie vor unvollständigen Daten. Und die Regierung selbst nannte gestern die Zahl von 293 Mutationsfällen.