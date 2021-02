Eishalle in Sterzing eingestürzt: „Haarscharf an Tragödie vorbeigeschrammt”

Innsbruck – In Sterzing in Südtirol ist Mittwochfrüh das Dach der Eishalle zusammengebrochen. Verletzt wurde niemand, berichtete das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it. Zum Zeitpunkt des Einbruchs haben sich keine Personen in der Eishalle aufgehalten. Das Gebäude wurde schwer beschädigt und muss nun abgerissen werden.

Der Konsumentenschutzverband Codacons brachte den Dacheinsturz bei der Staatsanwaltschaft von Bozen und dem Rechnungshof ein. „Nur durch Zufall ist das Dach in einem Moment eingestürzt, in dem sich niemand im Gebäude aufgehalten hat“, so Codacons-Präsident Carlo Rienzi in der Aussendung. Es müssen nun „umgehend Ermittlungen eingeleitet werden“, schließlich sei man „haarscharf an einer Tragödie vorbeigeschrammt“.