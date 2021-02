Wenige Tage nach Trennung von Jerome Boateng: Model Kasia Lenhardt (25) ist tot

Berlin – Das 2012 durch die Castingshow „Germany's Next Topmodel" (GNTM) bekannt gewordene Model Kasia Lenhardt ist tot. Die Mutter eines sechsjährigen Sohnes starb im Alter von 25 Jahren, wie ihre Agentur fab4media am Mittwoch bestätigte. „Wir sind zutiefst erschüttert und trauern mit Kasias Familie", schrieb die Agentur, die Lenhardt als Model und Influencerin betreute, auf ihrer Instagram-Seite.

Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte, dass es am Dienstagabend in einer Wohnung im Stadtteil Charlottenburg einen Einsatz gegeben habe. Es sei eine leblose Frau gefunden worden, Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Boateng befand sich dieser Tage bei der Klubweltmeisterschaft in Katar. Nach Angaben von Bayern-Trainer Hansi Flick wird er nicht am Finale am Donnerstag teilnehmen und nach Deutschland zurückreisen. „Das hat uns natürlich alle mitgenommen. Jerome kam auf mein Zimmer und hat mich gebeten, dass er nach Hause reisen darf", sagte Flick. Dem habe man natürlich zugestimmt. Boateng wird dem deutschen Rekordmeister laut Flick „bis auf weiteres" nicht zur Verfügung stehen. (APA/AFP, TT.com)