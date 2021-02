Sensation bei Biathlon-WM: Österreich holt Silber in der Mixed-Staffel

Pokljuka – Die österreichische Mixed-Staffel hat am Mittwoch zum Auftakt der Biathlon-WM in Pokljuka sensationell Silber gewonnen. David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdouc und die Tirolerin Lisa Hauser holten nach 4 x 7,5 km bei schwierigen Nassschneeverhältnissen als beste Mannschaft am Schießplatz mit nur zwei Nachladern die erste ÖSV-Medaille in dieser Disziplin.