LASK mit Auswärtssieg gegen St. Pölten, Altach neues Bundesliga-Schlusslicht

Der SKN St. Pölten bleibt der Lieblingsgegner des LASK in der Fußball-Bundesliga. Die Linzer feierten am Mittwoch in der 16. Runde einen 3:1-Auswärtssieg über die Niederösterreicher und haben damit in bisher zwölf Oberhaus-Duellen mit dem SKN neunmal gewonnen und dreimal remisiert. Peter Michorl (10., 82.) und Philipp Wiesinger (33./Elfmeter) bei einem Treffer von Ahmet Muhamedbegovic (65.) sorgten für die dritte SKN-Niederlage in Folge.