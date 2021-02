Polizei löste in Innsbruck Studentenparty auf: 20 Anzeigen

Innsbruck – In der Nacht auf Donnerstag, gegen 00.30 Uhr, wurde die Polizei in Innsbruck zu einer angeblichen Party in einem Studentenheim gerufen. Vor Ort konnten die Polizisten in einem allgemein zugänglichen Raum des Heimes 20 Personen antreffen, die ohne Abstand und dem Tragen einer MNS- oder FFP2-Maske eine Party feierten.