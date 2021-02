Großeinsatz in Weerberg: Bauernhof komplett niedergebrannt

Das Bauernhaus in Innerberg brannte komplett nieder.

Weerberg – Großeinsatz der Feuerwehren in Weerberg: Donnerstagfrüh brach in einem Bauernhaus in Innerberg ein Brand aus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 4.30 Uhr alarmiert, die Feuerwehren Weerberg, Weer, Schwaz und Pill standen im Einsatz.