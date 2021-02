Sieg im Super-G: Erstes WM-Gold für Lara Gut-Behrami, ÖSV-Damen gehen leer aus

Lara Gut-Behrami war beim Super-G in Cortina nicht zu schlagen.

Cortina d‘Ampezzo – Lara Gut-Behrami ist Weltmeisterin im Super-G. Die Schweizer Skirennfahrerin wurde zum WM-Start in Cortina d‘Ampezzo ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich die erste Goldmedaille ihrer Karriere. Gut-Behrami gewann am Donnerstag vor Teamkollegin Corinne Suter (+0,34 Sekunden) und Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin aus den USA (+0,47).

Beste Österreicherin war am Ende Tamara Tippler auf dem siebten Rang. Das eigentlich für Dienstag geplante Rennen war wegen schlechten Wetters auf Donnerstag verschoben worden. Am Nachmittag (13.00 Uhr) steht der Männer-Super-G an. (TT.com)