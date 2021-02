Neue Dimension bei „systematischer“ Gewalt gegen Flüchtende in Ägäis

Die Ägäis sei zu einem „rechtsfreien Raum für Menschen auf der Flucht geworden, in dem de facto Menschenrechte aus politischem Kalkül ausgesetzt wurden“, heißt es in dem Bericht.

Berlin – Die Gewalt gegen Flüchtende an der griechischen EU-Außengrenze hat nach Angaben der Organisation Mare Liberum im vergangenen Jahr eine neue Dimension erreicht. In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht dokumentierte die Menschenrechtsorganisation aus Berlin insgesamt 321 Vorfälle, bei denen zwischen März und Dezember vergangenen Jahres 9798 Menschen auf der Flucht gewaltsam in die Türkei zurückgedrängt worden seien.