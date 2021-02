„Lumagica" geht am Sonntag ins Finale, zweite Auflage geplant

„Mit Vorfreude blicke ich einer zweiten Auflage entgegen und ich bin schon gespannt, was sich das Kreativ-Team von MK Illumination für seine Heimatstadt im nächsten Jahr einfallen lassen wird", wird Karin Seiler (GF Innsbruck Tourismus) in einer Aussendung zitiert.

Anlässlich des Finales am Sonntag werden die Österreichischen Bundesgärten ihre Öffnungszeiten für das wieder eröffnete Palmenhaus bis 21 Uhr verlängern. Die Besucherinnen und Besucher können also beide Ausstellungen besichtigen. Am Valentinstag gibt es zudem freien Eintritt ins Palmenhaus für alle Besitzer einer tagesaktuellen Eintrittskarte von "Lumagica". Paare (als solche gelten jeweils zwei erwachsene Personen in jeglicher Kombination) bekommen zudem 20 Prozent Rabatt beim Ticketkauf.