Bus erfasste 94-jährigen Passanten in Hall: Österreicher im Krankenhaus

Hall in Tirol – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in Hall gekommen. Ein 34-jähriger Österreicher lenkte gegen 15.49 Uhr einen Linienbus auf der B171 in Richtung Osten. Gleichzeitig wollte ein 94-jähriger Österreicher zu Fuß die Straße von Norden in Richtung Süden überqueren. Der Buslenker konnte nicht rechtzeitig anhalten, es kam zum Zusammenstoß. Der 94-Jährige wurde frontal erfasst, zwei bis drei Meter rückwärts auf die Fahrbahn geschleudert und dabei verletzt.