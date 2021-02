Nationalpark Dartmoor in England steht in Flammen

Plymouth – Im Dartmoor in der englischen Grafschaft Devon ist ein großes Feuer ausgebrochen. Die Moor- und Heidelandschaft ist für ihre bronzezeitlichen Gräber und Siedlungsspuren wie beispielsweise Steinkreise bekannt. Das Feuer, das bereits am Donnerstagabend entdeckt wurde, wüte auf einer Breite von etwa fünf Kilometern, teilte die Nationalparkverwaltung Dartmoor am Freitag mit.