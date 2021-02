Obdachlose (20) in Bayern brachte Kind bei minus 15 Grad auf der Straße zur Welt

Nürnberg – Bei einer Temperatur von minus 15 Grad Celsius hat eine Obdachlose in Nürnberg im Freien ein Kind zur Welt gebracht. Eine Polizeistreife fand die 20-Jährige, ihren Begleiter und das Neugeborene gegen 5 Uhr morgens auf einem Lüftungsgitter in der Nähe einer U-Bahnstation.

Wie die Polizei mitteilte, versuchte die Frau, sich und ihr Baby mit einem Schlafsack gegen die eisige Kälte zu schützen. Wenig später traf der Rettungsdienst ein und brachte Mutter und Kind in eine Nürnberger Klinik. Die Bundespolizei gab an, am frühen Morgen über die Geburt informiert worden zu sein.

„Aus Hygienegründen können die Einrichtungen nicht so belegt werden wie in den Zeiten vor Corona – wir wissen von Fällen, in denen Betroffene Notunterkünfte aus Angst vor einer Corona-Ansteckung meiden", erklärte Sandra Schuhmann, Vorständin beim Diakonischen Werk Bayern, in Nürnberg. Die Diakonie forderte die Kommunen deshalb auf, Notunterkünfte durchgehend zu öffnen und auch andere Gebäude wie Turnhallen oder leerstehende Hotels zu nutzen. (dpa, AFP)