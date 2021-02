Lokalaugenschein am Arlberg: Polizei und Heer kontrollieren Tirols Grenzübergänge

St. Anton am Arlberg – Dienstantritt am Freitag, 0 Uhr, bei minus 15 Grad, hieß es für rund 40 Soldaten bzw. Angehörige der Militärpolizei sowie Polizeibeamte in der Arlbergregion: Sie kontrollieren im Schichtdienst rund um die Uhr alle drei Straßenverbindungen von Tirol nach Vorarlberg – bei der Mautstelle St. Jakob, am Arlbergpaß und an der Landesgrenze zwischen Steeg im Lechtal und Warth. Ihr Auftrag: Ohne negativen Corona-Test darf niemand nach Vorarlberg weiterfahren, ausgenommen Lkw-Lenker.