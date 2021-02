ÖSV-Damen Puchner und Tippler im ersten Training für WM-Abfahrt voran

Mirjam Puchner hat im ersten Training für die WM-Abfahrt am Samstag in Cortina d'Ampezzo Bestzeit aufgestellt.

Cortina d'Ampezzo – Mirjam Puchner hat am Freitag im ersten Training für die WM-Abfahrt am Samstag in Cortina d'Ampezzo Bestzeit aufgestellt. Die Salzburgerin hatte 0,54 Sekunden Vorsprung auf die Steirerin Tamara Tippler, die allerdings einen Torfehler beging, Dritte war Super-G-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (+0,67) aus der Schweiz. Auf Platz zwölf folgte Ramona Siebenhofer (1,32), auf 13 Christine Scheyer (1,34), auf 19 Ariane Rädler (1,66) und 20 Stephanie Venier (1,67).