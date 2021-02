Südafrika-Mutation in Tirol: Spur führt nach Niederösterreich

Innsbruck – Wie die südafrikanische Corona-Virusmutation nach Tirol gekommen ist, beschäftigt derzeit vor allem die Gesundheitsbehörden. Der grüne Klubchef Gebi Mair sprach am Dienstag von einer Spur in den süddeutschen Raum. Damit dürfte er richtig liegen, allerdings: Der Beweis fehlt noch.

Jedenfalls wurde eine Person aus dem Bezirk Schwaz, die sich am 23. Dezember einem operativen Eingriff im Bezirkskrankenhaus Schwaz unterziehen wollte, vor der Operation positiv auf Corona getestet. Wie bei der nachträglichen Sequenzierung aller positiven Proben im Jänner bekannt wurde, hatte er sich mit der südafrikanischen Corona-Variante angesteckt. Der Mann war jedoch symptomlos.

Laut Recherchen der TT stellte sich bei der Kontaktnachverfolgung allerdings heraus, dass er Tage zuvor Besuch von einem Freund hatte: Ebenfalls ein Tiroler, der jedoch in Niederösterreich lebt.

Der gebürtige Tiroler verbrachte kurz zuvor aber beruflich fünf Wochen in Südafrika. Nach seinem Tirol-Besuch im Dezember entwickelte er zuhause in Niederösterreich Corona-Symptome. Und wurde daraufhin positiv getestet.

Doch seine Probe existiert nicht mehr. Der in Niederösterreich lebende Tiroler war jedoch nicht alleine in Südafrika, sondern mit einem Arbeitskollegen. Der stammt wiederum aus dem süddeutschen Raum.

Im Land will man kein großes Aufhebens darüber machen, weil noch nichts geklärt ist. Außerdem will man Schuldzuweisungen tunlichst vermeiden. Zum einen ist die Infektionskette derzeit noch nicht lückenlos erhoben, unabhängig davon, kann die Übertragung der Südafrika-Mutation auf vielfältigen Weg in Tirol erfolgt sein. (TT)