Südafrika-Virus in Tirol: Erste Spur zur Infektionskette

Bekanntlich wurde bei einer nachträglichen Untersuchung einer positiven Corona-­Probe vom 23. Dezember das Südafrika-Virus festgestellt. Und zwar bei einem Mann, der sich im Bezirkskrankenhaus Schwaz einer Knieoperation unterziehen wollte. Er war damals symp- tomlos. Nachforschungen ergaben jedoch, dass er am 10. Dezember von einem Tiroler Freund besucht wurde, der im Begriff war, nach Niederösterreich zu übersiedeln, und seit Ende Jänner auch dort lebt. Zuvor hielt sich dieser berufsbedingt fünf Wochen in Südafrika auf und kam just am 10. Dezember via München aus Südafrika retour.