Janine Flock in Altenberg bloß WM-16.: "Kein Roboter"

Altenberg – Die Tirolerin Janine Flock hat die Skeleton-WM in Altenberg nur auf Rang 16 abgeschlossen. Nach Halbzeitrang 15 markierte die Gesamtweltcupsiegerin am Freitag in den Läufen drei und vier die Plätze 13 und 12, was einen Rückstand von 4,07 Sekunden einbrachte. Der Titel ging an Titelverteidigerin Tina Hermann. Bei den Männern gewann ihr deutscher Landsmann Christopher Grotheer, die Österreicher Florian Auer und Samuel Maier belegten die Ränge neun (+3,43)und elf (+3,83).