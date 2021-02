ÖSV-Crosser bei Snowboard-WM im Teambewerb Siebente

Idre/Sierra Nevada – Einen Tag nach Einzel-Silber für Alessandro Hämmerle hat es bei der Snowboard-WM der Crosser in Idre Fjäll keine Medaille für Österreich gegeben. Im Mixed-Teambewerb belegten die beiden Niederösterreicher Pia Zerkhold und Jakob Dusek nach einem Aus im Halbfinale Endrang sieben. Gold ging in Schweden bei sonnigen aber windigen Verhältnissen an Australien vor Italien und Frankreich. Der SBX-Mixed-Event war zum zweiten Mal Teil einer WM, Österreich war erstmals am Start.