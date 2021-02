In Tirol lebende Gina Disobey gewinnt den Protestsongcontest 2021

Wien – Tirol stand im Zentrum des gestrigen Finales des Protestsongcontests 2021: Die in Tirol lebende Künstlerin Gina Disobey gewann mit ihrem ersten selbstgeschriebenen Song „Seeking Asylum Is Not A Crime“, Marcus Hinterberger landete mit seinem „Ischgl Blues“ im Spitzenfeld. Die Veranstaltung wurde per Videostream abgehalten, im Zuschauerraum des Wiener Rabenhof Theaters hatte lediglich die sechsköpfige Jury Platz genommen.