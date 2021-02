Schweizerin Suter holte Abfahrts-Gold, erneut keine Medaille für ÖSV

Cortina d'Ampezzo – Österreichs Ski-Damen gingen auch im zweiten WM-Bewerb leer aus. Beim Abfahrtssieg von Corinne Suter belegte Ramona Siebenhofer am Samstag als beste Österreicherin (+ 0,50 Sekunden) den fünften Rang. Hinter der Schweizerin wurde die Deutsche Kira Weidle (+ 0,20 Sekunden) überraschend Zweite. Super-G-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami komplettierte als Dritte das Podest (SUI/+ 0,37).

Die Chance zur Revanche gibt es für die rot-weiß-roten Ski-Damen am Montag bei der Kombination (11.00/14.30 Uhr). Am Sonntag steht in Cortina d'Ampezzo die Abfahrt der Herren auf dem Programm (11.00 Uhr/live TT.com-Ticker).