Die Liebe im Krisenmodus: Dating und Singledasein in Corona-Zeiten

Das Liebesleben bleibt von der Pandemie nicht unberührt und stellt uns vor gänzlich neue Herausforderungen. Allen voran die Partnersuche ist schwierig. Wie also daten Menschen in Zeiten von Corona? Was tun gegen die aufkeimende Einsamkeit? Zwei Single-Frauen und der Tiroler Sexualtherapeut Bernhard Moritz sind uns im Gut-zu-wissen-Podcast Rede und Antwort gestanden.