Serena Williams und Djokovic kämpften sich ins Melbourne-Viertelfinale

Die 23-jährige Japanerin bekommt es nun mit der überraschend mit 35 erstmals in ein Major-Viertelfinale vorgedrungenen Hsieh Su-Wei aus Taipeh zu tun. Letztere besiegte die als Nummer 19 gesetzte Tschechin Marketa Vondrousova 6:4,6:2. Bei ihrem 38. Grand-Slam-Turnier ist Hsieh, die übrigens im Doppel aktuell Nummer 1 der Welt ist, erstmals unter den letzten acht Spielerinnen. In der Profi-Ära ist sie nun die älteste Viertelfinal-Debütantin bei einem Major überhaupt.

In der Night Session wehrte die als Nummer zwei gesetzte Rumänin Halep den Angriff des polnischen Jungstars Swiatek ab. Die erst 19-jährige Wimbledonsiegerin holte sich zwar Satz eins mit 6:3, doch Halep zog doch noch mit 6:1,6:4 ins Viertelfinale ein. In diesem Hit trifft sie nun auf Williams.

Im Finale der US Open hatte Alexander Zverev hauchdünn gegen Dominic Thiem in fünf Sätzen verloren, doch "down under" ist der als Nummer 6 gesetzte Deutsche zumindest einmal eine Runde weitergekommen als der Österreicher. Zverev besiegte Dusan Lajovic (SRB-23) letztlich sicher 6:4,7:6(5),6:3, von einer Bauchmuskelverletzung war ihm an diesem Tag nichts anzumerken. Zverevs nächster Gegner heißt Novak Djokovic. Der Titelverteidiger, der sich zuletzt mit einer Bauchmuskelverletzung herumschlug, setzte sich in der Night Session gegen Milos Raonic (CAN-14) 7:6(4),4:6,6:1,6:4 durch.