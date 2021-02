„Wir hoffen, dass möglichst alle mitmachen“: Schulen starten mit Tests

Die Volksschüler müssen in der Klasse keine Maske tragen, sehr wohl aber im Schulgebäude. Lehrer erklären, wie der Nasenbohrer-Selbsttest gemacht wird.

Innsbruck – Wien und Niederösterreich haben es schon vorgemacht, am Montag starten nun auch Tirols Schulen mit den neuen Nasenbohrertests nach den Semesterferien. Bildungsdirektor Paul Gappmaier hat sich bis zuletzt mit den Kollegen im Osten darüber ausgetauscht, wo die Knackpunkte liegen könnten. Man sei bereit und hoffe, dass es – wie im Osten – möglichst reibungsfrei ablaufen wird. Bis zuletzt gab es viele offene Fragen für Eltern. Was ab Montag an Schulen gilt, beantwortet die Bildungsdirektion: