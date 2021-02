Gut zu wissen: So laufen die Corona-Schnelltests an Schulen ab

Innsbruck – Österreichs Schulen sollen vom Bund insgesamt 20 Millionen kostenlose Corona-Selbsttests erhalten. Die Ausbreitung des Virus an den Schulen nach den Semesterferien soll damit eingebremst werden. In Wien und Niederösterreich, wo die Schule bereits eine Woche früher als in den anderen Bundesländern wieder losging, wurden in der ersten Woche bereits rund 470.000 solcher Tests durchgeführt. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den „Nasenbohrtests“: