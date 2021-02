Franzose Jacquelin erneut Weltmeister in der Verfolgung, Eder Neunter

Pokljuka – Der Franzose Emilien Jacquelin hat sich in spektakulärer Manier erneut WM-Gold in der Biathlon-Verfolgung geholt. Der 25-Jährige verteidigte am Sonntag in Pokljuka von Platz drei gestartet mit famoser Schießgeschwindigkeit ohne Fehler seinen Titel aus dem Vorjahr. Silber ging 7,3 Sekunden zurück an den Schweden Sebastian Samuelsson, Bronze an Johannes Thingnes Bö (+ 8,1 Sek.) aus Norwegen. Simon Eder verbesserte sich vom 16. Startplatz mit einer Strafrunde auf Rang neun.