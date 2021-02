Nächste WM-Medaille für Tirolerin Hauser: Silber im Verfolgungsrennen

Pokljuka – Lisa Hauser hat am Sonntag mit Silber in der Verfolgung von Pokljuka die zweite österreichische WM-Medaille im Frauen-Biathlon geholt. 37 Jahre nach Andrea Grossegger im Sprint von Chamonix musste sich die Tirolerin nur der Norwegerin Tiril Eckhoff geschlagen geben, die auch schon den Sprint gewonnen hatte. Hauser stürmte von Startplatz neun aus mit einer Strafrunde auf Rang zwei (+17,3 Sek.). Bronze ging an die Französin Anais Chevalier-Bouchet (33,0).

Am Mittwoch hatte Hauser auch schon Silber mit der ÖSV-Mixedstaffel geholt. Ihre nächste Chance hat sie am Dienstag im Einzel über 15 km. Vor drei Wochen in Antholz hatte sie in dieser Disziplin ihren ersten Weltcup-Erfolg gefeiert. Dunja Zdouc verbesserte sich ohne Schießfehler im Jagdrennen von Platz 38 auf Rang elf.