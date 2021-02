Sieben bestätigte Ebola-Fälle: „Epidemie-Lage“ in Guinea

Guinea war zwischen 2013 und 2016 eines der Zentren der Ebola-Krise. Etwa 2500 Menschen starben dort damals an der Viruskrankheit, in der Region Westafrika waren es mehr als 11.300. © CARL DE SOUZA

Conakry – Angesichts mehrerer bestätigter Ebola-Fälle hat die Gesundheitsbehörde im westafrikanischen Guinea eine „Epidemie-Lage“ ausgerufen. Am frühen Sonntagmorgen habe ein Labor in Conakry „die Existenz des Ebola-Virus bestätigt“, sagte der Leiter der nationalen Gesundheitsbehörde, Sakoba Keita, nach einer Dringlichkeitssitzung in Guineas Hauptstadt. Es gebe sieben bestätigte Fälle, darunter drei tödliche. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagte dem Land schnelle Hilfe zu.

Gesundheitsminister Remy Lamah hatte am Vortag von vier Ebola-Todesfällen gesprochen. Die ersten Ebola-Toten seit dem Jahr 2016 habe es in der Region Nzerekore im Südosten des Landes gegeben, sagte Lamah am Samstag. „Wir sind sehr besorgt.“ Warum am Sonntag nur noch von drei Ebola-Toten die Rede war, blieb zunächst unklar.

WHO verspricht rasche Hilfe

Die WHO kündigte an, rasch Ressourcen bereitzustellen, um Guinea bei der Bewältigung der Krise zu unterstützen. Verfügbar machen will die UN-Behörde demnach auch Impfstoffe. „Wir werden schnell die notwendigen Kapazitäten einsetzen, um Guinea zu helfen“, sagte der WHO-Vertreter Alfred George Ki-Zerbo vor Journalisten. Er verwies auf die „großen Erfahrungen“ Guineas in der Ebola-Bekämpfung.

Das westafrikanische Land war zwischen 2013 und 2016 eines der Zentren der Ebola-Krise. Etwa 2500 Menschen starben damals in Guinea an der Viruskrankheit, in der Region Westafrika waren es mehr als 11.300. Weltweit waren damals etwa 28.600 Ebola-Infektionen nachgewiesen worden. 99 Prozent von ihnen entfielen auf Guinea, Liberia und Sierra Leone.

Keita sagte am Sonntag, den ersten bestätigten Ebola-Todesfall in Guinea habe es Ende Jänner in Gouecke in der Nähe der Grenze zu Liberia gegeben. Tage nach der Bestattung des Toten am 1. Februar hätten einige Trauergäste Symptome wie Durchfall, Erbrechen, Fieber und innere Blutungen entwickelt. Am Freitag habe ein von der EU aufgebautes Labor in Gueckedou bei einigen der Beerdigungsgäste das Ebola-Virus nachgewiesen.

Liberia alarmiert

Das Nachbarland Liberia reagierte alarmiert auf die Nachrichten aus Guinea. Präsident George Weah wies die Gesundheitsbehörden und andere Verantwortliche am Sonntag an, „die Überwachung und Präventionsmaßnahmen im Land angesichts der Berichte über das Auftreten des tödlichen Ebola-Virus im benachbarten Guinea zu erhöhen“, wie sein Büro mitteilte. In Liberia seien bisher aber keine Ebola-Fälle nachgewiesen worden. „Die Anweisungen des Präsidenten sollen sicherstellen, dass Liberia proaktiv handelt, um eine Epidemie-Situation zu verhindern, wie Liberia sie 2014 erlebt hat.“